研究：马斯克散布不实资讯 浏览量高达12亿

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（法新社华盛顿8日电） 对抗网路仇恨中心今天表示，马斯克今年在X发布有关美国大选的不实或误导言论，累积浏览量将近12亿次，凸显这位亿万富翁在这场高度两极化的白宫宝座之争潜在影响力。

美国将在今年11月举行总统大选，研究人员提出警告，指前身为推特（Twitter）的社群平台X是政治不实资讯的温床。

研究人员也点出，2022年买下推特、支持共和党籍总统候选人川普的马斯克（Elon Musk），疑似在个人帐号散播假消息来影响选民。

对抗网路仇恨中心（Center for Countering Digital Hate,CCDH）研究人员发现，拥有超过1.93亿追踪者的马斯克自1月以来发布50则有关总统大选的贴文，遭独立事实查核者打脸。

对抗网路仇恨中心表示，X一直推广用户使用群众监督工具「社群注记」（Community Note）来为贴文加注，提供长篇内容诠释，但前述贴文并未使用这项功能，令人质疑X打击假消息的效果。

对抗网路仇恨中心执行长阿迈德（Imran Ahmed）警告说：「马斯克正在滥用他做为具政治影响力社群平台拥有者的特权，传播不实资讯，引发不和谐与不信任。」

他还说：「这些贴文缺乏社群注记，反映出他的企业未能遏止此类演算法推动的煽动言论。我们都知道这可能导致暴力事件在真实世界发生。」

对抗网路仇恨中心分析的贴文包括已被拆穿的假资讯，例如称民主党人为了「引进选民」而鼓励非法移民，或称此次大选易生舞弊事件。这两则贴文累积浏览次数已达数亿。

倡议团体新闻自由行动基金（Free Press Action Fund）成员贝纳维德斯（Nora Benavidez）告诉法新社：「尽管有越来越多证据显示，马斯克在助长不实资讯和选前分化社会扮演有害的角色，但他表现出一副无可非议的样子。」