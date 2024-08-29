研究：X上出现挺川假帐号 盗欧洲网红照扮真人

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿28日电） 据今天发布的一份研究指出，社群平台X出现一些帐号高喊支持共和党总统参选人川普，乍看清一色是时髦美国女性；然而这些都是盗用欧洲时尚或美妆网红照片的假帐号。

非营利组织「资讯韧性中心」（CIR）发布这份报告的同时，研究人员在11月美国总统选举前对这个马斯克（Elon Musk）旗下的社媒平台发出警告，指X上假帐号和不实政治资讯泛滥。

CIR表示，他们发现有16个未取得同意就使用欧洲网红照片的帐号，冒充成支持川普的年轻女性，并鼓励数千名追踪者把票投给川普。

报告还说，这些盗用真人照片好显得更真实的帐号只是56个类似帐号的其中之一，假帐号看似是个推送挺川内容协同行动的一环。

CIR报告内容称「透过使用网红照片，这些帐号意识到创建可信的真人角色有其价值。它们完全避开常会与假帐号联想的生成照片，以及看起来像机器人的使用者名称」。

这些假帐号盗用网红们在社群平台Instagram发布的日常生活照，包含她们在海边或遛狗，附上与MAGA相关的主题标签或承诺投票给川普的内文。

MAGA是「让美国再次伟大」（Make America Great Again）的缩写，是川普与他竞选活动相关的政治口号。

目前还不清楚这场数位骗局的幕后黑手，也还不知道这些帐号推动挺川的内容是出于意识形态或收钱办事。