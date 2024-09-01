约旦河西岸反恐行动 以色列3警遭枪击丧命

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（法新社巴勒斯坦自治区哲宁1日电） 以色列军方上周起在占领的约旦河西岸北部地区展开大规模军事行动。以国官员表示，以方车辆今天在希布伦市附近遭到枪击，造成至少3名警察丧生。

法新社报导，约旦河西岸的以色列警察局局长李威（Ouzi Levy）在希布伦市（Hebron）附近、邻近塔尔库米亚（Tarqumiya）检查哨的案发现场告诉媒体记者，「今天早上，3名警察在枪击中丧生。」

以色列紧急救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）稍早表示，共有3人身亡，包括2男1女。

该组织在声明中援引2名紧急救援人员的说法称，「这是一起很严重的攻击。我们看到路边的土堆上有1辆汽车，车上有弹痕。」

极右派的以国国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）今天也亲自视察案发现场，并呼吁在该地区设立更多检查哨。

他告诉记者，以色列人的生命权「比巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）辖下居民的行动自由更加重要」。

他还说，「与其释放恐怖分子，不如朝他们的头部开枪。」

以色列8月28日在约旦河西岸发起大规模军事行动以来，至少已有22名巴人被杀，其中包括哈玛斯（Hamas）和其盟友伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）的14名武装分子。

自8月30日以来，以军的行动都集中在哲宁（Jenin）及当地的难民营。当地人口稠密，长期以来都是巴勒斯坦武装组织的堡垒所在。

据联合国统计，自去年10月7日以哈战争爆发以来，约有650名巴人在约旦河西岸遭以军和屯垦者杀害。

以国官方数据则显示，在同一时期，至少有23名以国人在该领土的维安行动中丧生。