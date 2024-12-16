美军舰8年来首度停靠柬埔寨港 紧邻中资云壤海军基地

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（法新社柬埔寨施亚努港16日电） 一艘美国军舰今天停靠柬埔寨，距离中国协助翻修的柬埔寨云壤海军基地只有约30公里，这是8年来美国军舰首度停靠北京最亲密地区盟邦之一的港口。

华盛顿与金边的关系多年来持续恶化，在柬埔寨前领导人洪森（Hun Sen）的领导下，中国投入数十亿美元协助柬埔寨发展基础设施。

法新社记者看见，柬埔寨海军人员今天欢迎美国萨凡那号军舰（USS Savannah）抵达南部港口城市施亚努（Sihanoukville）。

柬埔寨国防部13日说，这次为期5天的访问用来「加强和扩大友谊」并「促进双边合作」。

自2022年以来，中国一直资助距离施亚努约30公里的云壤海军基地（Ream Naval Base）的翻修，这个基地最初部分使用美国资金建造。

华盛顿表示，云壤海军基地可能使北京在暹罗湾（Gulf of Thailand）附近有争议的南海获得重要的战略地位，中国宣称对南海几乎拥有全部主权。

柬埔寨领导人一再否认让任何外国势力使用云壤海军基地。

中国军舰去年12月首度停靠这个363公尺长的码头。

柬埔寨2017年初取消与美军在过去7年中举行的联合演习。

柬埔寨国防部说，自2007年以来，已有27艘美国海军舰艇访问柬埔寨，载有103名官兵的萨凡那号军舰来访是8年来首度停靠。

萨凡那号高阶军官将与云壤海军基地指挥官会面。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）