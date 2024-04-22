美军驻叙利亚基地遭火箭攻击 亲伊朗团体宣称犯案

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（法新社巴格达21日电） 伊拉克安全部队表示，不法分子今晚从该国北部向叙利亚的一处军事基地发射火箭，该基地内有美国领导的联军驻扎。

伊拉克政府安全部队声明指出，为应对此事，他们在北部尼尼维省（Nineveh）展开大规模搜查行动，并找到发射火箭的车辆。

这是数周来美国所带领的联军首次遭到重大攻击。

加萨战争引发中东情势紧张，伊朗日前对以色列发动无人机攻击，据信以色列随后也采取了报复行动。

伊拉克安全部队声明称，「不法份子于晚间9时50分许，以火箭攻击位于叙利亚领土中心的国际联军基地」。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）负责人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，数枚火箭从伊拉克北部射向叙利亚东北部的卡拉布吉尔基地（Kharab al-Jir base），基地内有美军驻扎。

他指出，「伊拉克伊斯兰反抗运动」（Islamic Resistance in Iraq）发动了这次攻击。该组织是伊朗支持的一个松散联盟。

「伊拉克伊斯兰反抗运动」则称，他们此举是为声援巴勒斯坦人，同时也是出于对美国在以哈战争中支持以色列的愤怒。