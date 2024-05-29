美国宣布新指导方针 提振碳交易市场信心

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（法新社华盛顿28日电） 美国拜登政府宣布新的「护栏」（guardrails）机制，协助确保碳抵换市场真正有效执行，这是争议不断的减碳配额计画在推动上的大迈进。

包括财政部长叶伦（Janet Yellen）在内的美国部会官员制定政府第一个「高诚信」（High-Integrity）碳市场的广泛指导方针，目的在消除被外界指为「漂绿」（greenwashing）体系的不信任。

白宫国家气候顾问柴迪（Ali Zaidi）告诉法新社说：「这是为了建立信心，以更有效地大规模使用这一工具。」

「碳移除配额」可让企业和各国抵换其温室气体排放，每个碳权代表于大气中减少1公吨二氧化碳当量。在开发中国家，通常是透过打击森林砍伐来取得碳权。其他减碳计画包括更换炉具，以及直接从空气中捕捉二氧化碳。

目前碳抵换市场每年价值约20亿美元。但最近的研究结果引发众人担忧，减碳数额在这项计画下往往被严重灌水，甚或有些案例完全毫无根据。

叶伦概述方针原则，强调要在3个关键领域具有诚信：首先提供碳配额的一方，必须能真正减碳或排碳；再来需求面的企业责任应以减排为优先；最后是经由提高透明度和降低复杂性来确保市场诚信。相关指导方针在长达12页的政策声明中，有详细叙述。

气候与能源解决方案中心（Center for Climate and Energy Solutions）负责人基欧汉（Nat Keohane）告诉法新社说，这项指导方针的发布是一个重要讯号，显示美国政府正在大力支持碳交易市场。

但分析机构碳市场观察（Carbon Market Watch）成员杜弗雷斯内（Gilles Dufrasne）说，美国政府必须「言出必行」，并确保其承诺的透明度和诚信。（译者：纪锦玲）