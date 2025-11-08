美国牛肉价格上涨 川普要求调查肉品加工业

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天表示，他已要求司法部调查肉品加工业，查明牛肉价格居高不下的原因。他已因这个议题面临日益加重的政治压力。

川普在社群媒体发文指控肉品加工公司「透过非法勾结、操纵价格与炒作价格抬高牛肉成本」。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上承诺：「我们会始终保护我们的美国牧场业者。」他又说，牧场业者因肉品加工公司的行为而遭「错怪」。

不到半小时后，司法部长邦迪（Pam Bondi）在社群平台X上回覆：「我们的调查已经展开！」这次调查将由司法部反托拉斯部门主导。

随着碎牛肉价格在近几个月首度涨破每磅6美元，加上牛肉供应趋紧导致肉类价格飙升，川普呼吁展开调查。

德州农业局（Texas Farm Bureau）8月指出，美国牛群数量已降至70多年来最低水准，导致国内供应量下滑。

肉品成本上升的原因有很多种，包括干旱以及墨西哥牛群爆发虫害导致进口量下降。但这些因素都加重美国家庭面临的生活成本压力，被视为是川普所属共和党本周在备受瞩目的多场选举中失利的原因之一。

川普今天指责肉品包装业者「人为地」抬高价格，危及美国粮食安全。

他说，有必要立即采取行动「保护消费者」并「打击非法垄断」。川普又说：「我要求司法部迅速采取行动。」