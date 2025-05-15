谣传日本将有地震影响香港航班 日本政府辟谣

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（法新社东京26日电） 网路流传日本今年夏天将出现地震与大海啸，流言甚至影响香港飞日本航班，有航空公司减少与日本的定期航班。

香港的大湾区航空宣布，5月13日至10月25日会减少香港飞仙台航线班次，从每周4班往返减为3班，香港飞德岛班次从每周3班减为2班，原因是有日本漫画「预言」日本今年7月将发生大地震，正在香港流传，导致旅客人数减少。

大湾区航空日本支社长伊藤弘辉表示，「2月的春季航班预定量比预期减少3成左右，调查发现，很多香港人相信了这个『预言』。预计到7月时，订票数量将进一步下滑，考虑到必须维持航线，提前决定减班。」

大湾区航空透露，仙台线在2月下旬左右开始出现订票下滑，原本预期3月下旬至4月因为日本的赏樱季和复活节假期，应该会出现成长，但订票状况却不如预期。「本来预计有8成满座，实际上只有4成。」德岛线也受到流言影响。

不过，大湾区航空表示，成田航线与关西航线目前没有减班计画。其他有类似航线的日本航空、全日空，以及香港的国泰航空等，目前也未受到太大影响。

根据香港媒体报导，传闻起源是漫画家龙树谅的作品「我所看见的未来完全版」预言「日本在2025年7月会发生真正的大灾难」。此书曾因疑似预言311东日本大地震而爆红。据称香港也有知名风水师表示，「日本在6至8月发生地震的风险将上升」。

此外，由于日本政府的工作小组会议3月公布最新的估计指出，若发生规模9的南海海槽特大地震，罹难者恐达29万8000人。

德岛县知事后藤田正纯4月17日在记者会表示，曾和大湾区航空执行长吴秀兰在东京会面，了解香港当地状况。他表示，「灾害可能发生在任何地方，重要的是我们要让外界知道，若是灾害发生，日本不仅能妥善保护国民，也能妥善保护观光客。」

宫城县知事村井嘉浩4月23日在记者会表示，「以极为缺乏科学根据的内容在社群媒体扩散谣言，进而影响观光，这是非常严重的问题。我想要呼吁，住在日本的人并没有逃到海外避难，大家可以放心前来。」

日本气象厅在官网表示，「一般而言，能够明确预知地震发生时间与地点的资讯，皆可视为谣言。」

内阁府防灾X帐号也在4月24日发文，「由于以现有的科学知识，尚难以预测地震发生的特定时间与地点，因此请大家平时就做好防灾准备，例如确认避难场所与避难路线、固定家具等。此外，一但感受到摇晃，或是发布了海啸警报，请务必立即避难。」

根据日本政府观光局（JNTO）在中国、香港及台湾的办公室回报，目前当地都有「日本即将发生地震」的传闻，「听说部分地区有取消前往日本旅游的情况，目前正在收集相关资讯」。

日本大学灾害情报学教授中森广道表示，他询问指导的6名中国留学生发现，所有人都听过或在网路看过「日本7月5日会发生地震」的传闻。

他表示，「这类传闻在社群媒体或口耳相传常会出现，（由于日本常发生地震），人们心中有潜在的不安情绪，可能是流言扩散的背后原因。」