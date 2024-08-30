贺锦丽接受CNN专访 欲争取中间选民支持

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（法新社乔治亚州萨凡纳市29日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天在宣布参选后第一次的媒体专访中试图争取中间派选民支持，她说，面对前总统川普，美国人已准备好翻开新页。

59岁的贺锦丽接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，她在非法移民议题上会采强硬态度，并支持有争议的水力压裂采油法，同时坚守自由派背景，承诺创造更公平的经济。

贺锦丽在乔治亚州造势时，与竞选搭档华兹（Tim Walz）一起受访。她说：「我是做这份工作的最佳人选。」

贺锦丽形容川普「削弱我们作为美国人的特质和力量，真正分裂我们的国家」。

她说：「我认为大家已准备好翻开新页。大家已准备好往前走上新的道路。」

她还说，若她当选，将任命一名共和党人入阁。

川普则在社群媒体发文说这场专访「无聊」。

有人批评贺锦丽在一些政治敏感议题上改变立场，例如水力压裂采油法和美墨边境的非法移民议题。她曾反对水力压裂采油法，现在转为支持。她过去对非法移民采取较强硬的态度。

但她驳斥这类批评。她说，若当选总统，她不会禁止水力压裂采油法。这种能源生产法为宾州创造许多工作机会，而宾州是少数可能决定选举结果的摇摆州之一。

至于指她对移民过于温和的批评，她说，若当选总统，她会签署立场强硬的法案。

她这番话似乎意在争取担心移民问题和燃料价格的中间派选民。但为了安抚她的左倾支持者，她也坚称自己的立场没有根本上的转变。她说：「我的价值观并没有改变。」