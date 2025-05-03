通膨与饭店价格影响 日本黄金周出游意愿减

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（法新社东京3日电） 日本一年一度的「黄金周」长假已来到后半段，各大车站与机场虽涌现人潮，但在通膨以及大量外国旅客赴日观光推升饭店房价等影响下，日本民众今年在黄金周出游的意愿降低。

今年的黄金周将持续至5月6日，其中包含连续3天的国定假日，通常会有许多日本民众利用这个机会出门旅游。

然而，日本作为世界第4大经济体，其消费者今年正面临从蔬菜、米到电费无一不涨的窘境。

此外，日圆自2022年来已贬值1/3左右，成为促使外国观光客赴日旅游的诱因之一。旅客暴增提高订房需求，进而拉抬饭店房价。

根据「日本经济新闻」调查，日本5大城市在黄金周首日的平均客房单价，约比去年贵16%。

山梨大学社会科学系教授田中敦相当熟悉观光相关研究，他告诉法新：「通膨似乎是日本民众进行大笔消费的意愿降低的最大原因。」

田中敦补充说：「由于海外游客大增，饭店业者无需降低客房价格，这也让日本民众更难出游。」

另据日本大型旅行社JTB上月发布的民调，即将或可能在黄金周期间出游的受访者比例为20.9%，较去年减少5.6个百分点。

市场调查公司INTAGE上月发表的另一份调查也发现，今年只有13.6%受访者选择于黄金周在「日本国内过夜或当日来回出游」，较去年下降2个百分点。

尽管有「希望避开人潮」等其他因素影响民众的旅行意愿，INTAGE分析，「因财务负担而不愿出游的倾向」似乎正在增长。