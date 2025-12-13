金正恩称北韩部队曾赴俄罗斯执行扫雷任务

（法新社首尔13日电） 北韩领导人金正恩在国营媒体今天播出的讲话中表示，北韩今年稍早曾向俄罗斯西部库斯克州（Kursk）派遣部队执行扫雷任务。这是平壤罕见地承认其外派士兵被指派从事高风险、致命任务。

根据南韩及西方情报机构，北韩已派遣数以千计官兵支援俄罗斯对乌克兰长达近4年的入侵行动。

分析人士指出，作为交换，俄罗斯向北韩提供资金援助、军事技术、粮食与能源供应，使北韩得以规避针对其核武与飞弹计画的严厉国际制裁。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩昨天在欢迎一支工兵部队返国的仪式上表示，官兵们在扫雷作业的空档，「写下了一封封家书寄回故乡」。

金正恩在欢迎仪式讲话中指出，该部队自8月开始执行为期120天的任务，其间共有9名成员牺牲。

他为殉职人员追授国家荣誉，「为他们的英勇增添永恒的光彩」。

金正恩说：「你们所有人，无论军官或士兵，几乎每天都在难以想像的精神与身体重负下，展现了集体英雄主义。」

他表示，这支部队「在不到3个月的时间内创造了奇迹，将一大片危险区域转变为安全可靠的地带」。

北韩中央通信社发布的照片显示，金正恩在平壤的仪式上微笑拥抱返国士兵，其中一些人显然受伤，坐在轮椅上。

其他照片显示，金正恩安慰阵亡官兵的家属，并跪在一名阵亡士兵的肖像前致敬，在遗像旁放置了疑似勋章与鲜花。

金正恩并提到，「在整整120天的等待中，他片刻都未曾忘记这些心爱的儿子们所承受的痛苦」。