阻极右翼胜选 法逾200名中间派与左翼候选人退选

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（法新社巴黎2日电） 法国200多名中间派与左翼候选人在今天最后期限前退出法国国会选举决选，总统马克宏（Emmanuel Macron）希望此举能阻止极右翼赢得政权。

马克宏的阵营上月在欧洲议会选举失利后，他宣布提前举行国会选举，以「澄清」政治状况，法国选民7日将参与最后一轮投票。

然而，马克宏的豪赌却适得其反，玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的极右翼政党「国民联盟」（National Rally）在6月30日首轮投票拔得头筹。但现在的关键悬念在于国民联盟是否能获得足够席次筹组政府。

面临法国自二战时期遭纳粹德国占领以来，首度由极右翼掌权的前景，马克宏的阵营与左翼政党纵横捭阖，敦促组建「共和阵线」，阻挡玛琳．雷朋的反移民与疑欧派政党胜选。

在今天傍晚的登记截止日期前，超过210名亲马克宏或左翼候选人退选，试图防止国民联盟赢得席次，马克宏阵营似乎乐见这样的发展。

但雷朋似乎收回她先前的发言，她之前表示在有577席的国民议会中，国民联盟只有在赢得289席的绝对多数才能组建政府，现在表示如果席次略微低于这个数字，仍将尝试筹组政府。

她说，即使只有「例如270名代表」，她的政党仍将试图组成政府，让她的28岁门徒巴德拉（Jordan Bardella）成为总理，要求他们争取另19名议员的支持以执政。

她告诉法国国际广播电台（France Inter）：「如果我们之后成为多数，那么，当然，我们将全力以赴，做选民选我们要做的事。」

如果巴德拉成为总理，将引发与马克宏「共治」的紧张时期，马克宏已矢言担任总统直到2027年。

35岁的总理艾塔尔（Gabriel Attal）昨晚表示，让极右翼赢得绝对多数，「对法国而言将是灾难性」结果。