阿富汗：巴基斯坦空袭边境酿46死

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（法新社喀布尔25日电） 阿富汗塔利班政府发言人今天告诉法新，巴基斯坦昨晚空袭阿富汗东部边境的巴克迪卡省，造成46人丧命。阿富汗国防部矢言展开报复行动。

阿富汗政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）表示：「巴基斯坦昨晚（24日）轰炸巴克迪卡省（Paktika）巴尔玛尔区（Barmal）4地。死亡人数总计为46人，大部分是孩童及女性。」

他补充说另有6人受伤，多数为孩童。

阿富汗国防部昨天深夜发布声明，谴责巴基斯坦对阿富汗领土发动的最新空袭，并称此举为「野蛮」及「明显的侵略」。

巴尔玛尔区一位居民告诉法新，昨天的空袭导致某户人家全部18名成员丧生。

自塔利班（Taliban）政府2021年在阿富汗掌权以来，阿富汗与巴基斯坦交界处的紧张情势升高，巴基斯坦致力对抗再度于西部边境地区兴起的激进暴力活动。

伊斯兰马巴德指控，喀布尔的塔利班政权包庇激进战士，准许他们袭击巴基斯坦领土而不受惩罚。阿富汗方面则否认这些指控。

伊斯兰主义组织「巴基斯坦塔利班运动」（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）与阿富汗塔利班拥有相同意识形态。TTP上周宣称突袭巴国与阿富汗接壤边境附近一间军事哨所，根据巴方情报官员，这场袭击导致16名士兵阵亡。