马斯克传将打造最大超级电脑 供旗下xAI运算

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（法新社华盛顿25日电） 媒体报导，亿万富翁马斯克向投资者表示，他计划建造1台称为「运算超级工厂」的超级电脑，用以支援旗下人工智慧新创公司xAI的发展。

The Information指出，马斯克（Elon Musk）希望这台串连10万个辉达（Nvidia）晶片的新超级电脑，2025年秋季投入运作。马斯克表示「他个人将亲自负责让它准时完工」。

马斯克在本月向投资者表示，计划中的超级电脑将「至少是当今最大GPU丛集大小的4倍」，例如Meta用于训练其人工智能模型的丛集。

自2022年OpenAi发布生成式人工智慧工具ChatGPT以来，该技术一直是科技巨头微软和谷歌、Meta以及Anthropic和Stability AI等新创公司之间激烈竞争的领域。

马斯克是世界上为数不多的财力足以与人工智慧、谷歌或Meta竞争的投资者之一。

马斯克于2015 年共同创立了OpenAI，但于2018年离开，后来表示，他对OpenAI在执行长阿特曼（Sam Altman）领导下所采取的利益取向感到不安。

马斯克3月对OpenAI提告，指控该公司违反了最初在「向大众提供人工智慧研究成果」的非营利使命。

OpenAI认为，马斯克提告之举，以及他对开源开发的支持立场，只不过是离开OpenAI后的酸葡萄心理。