马斯克要求回报绩效 联邦机构建议员工抵制

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿23日电） 包括由效忠美国总统川普人士领导的一些机构在内，多个美国联邦机构已经针对执行政府「瘦身」计画的亿万富豪马斯克强迫员工解释工作绩效的作法展开抵制。

马斯克（Elon Musk）推动大砍数以百万计公务人力的工作，已经在不同机构间引发不安。相关抵制之举暗示川普政府中的重要人士与马斯克之间可能存在歧见。

联邦政府职员昨天收到人事管理局（Office of Personnel Management）寄发的电子邮件，法新社看见，内容要求他们须于明天深夜11时59分之前提交「你上周所完成工作的约5项要点」。

在此之前不久，马斯克在X平台上发文称，「所有联邦员工」将会接到电邮，「不回报者，等同辞职」。

联邦政府员工告诉法新社，他们已被建议不要立即作出回覆。

国防部今天发文要求员工「对人事管理局标题为『你上周做了什么』的电邮暂缓回覆」。

国防部在X平台上发文说：「国防部有责任检讨所属人员表现，将会依据其本身程序进行检讨。」

美国媒体报导，川普政府派到联邦调查局（FBI）、国务院和国家情报办公室的官员也指示员工不要直接回覆。

「纽约时报」（The New York Times）报导，联调局新局长巴特尔（Kash Patel）昨天发给员工的讯息提到，「联邦调查局，透过局长办公室，负责我们所有检讨流程」。

各工会也迅速进行反制，会员人数最多的美国政府雇员联合会（American Federation of Government Employees）矢言针对任合非法解雇提出异议。

美国政府雇员联合会今天致函人事管理局，针对「未经选举而且精神错乱的」马斯克所获权力予以批评，强调「这封电邮不负责任而且幼稚，企图制造混乱并且霸凌为服务我们国家而辛苦工作的联邦员工」。

川普对全球首富马斯克委以主管政府效率部（Department of Government Efficiency）之责，推动大砍政府开支、对付疑似浪费和贪腐等工作。