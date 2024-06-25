立足瑞士 报道世界
登录

6/27首场辩论 拜登站右方、川普结辩最后发言

afp_tickers
此内容发布于
6 分钟

（法新社纽约24日电） 美国总统拜登与前总统川普将于本月27日展开2024年总统大选首场辩论，摄影棚里不会有观众，发言时间一到，麦克风就消音。拜登将站在观众视角的右方讲台，川普选择在结辩时最后发言。

这场在亚特兰大举行的辩论由美国有线电视新闻网（CNN）主办，CNN希望避免重演拜登与川普在2020年大选辩论时出现的混乱。

一旦正式获得党内提名，81岁的拜登与78岁的川普将成为美国史上最老的总统大选候选人。这场90分钟的辩论是今年大选的关键时刻之一，目前很难预料会造成什么影响。

辩论看点如下：

● 防止混乱重演

川普曾在4年前的辩论会中一再打断拜登发言，展开冗长谩骂并奚落对手，拜登最后一度吼道：「可以闭嘴了吗老兄？」

为了避免混乱场面重演，CNN制定一系列规则，已获双方阵营同意。

其中最值得注意的是，当两名候选人于亚特兰大时间晚上9时（台湾时间28日上午9时）在CNN摄影棚登台时，台下不会有观众。

除了被要求发言的候选人之外，其他麦克风都会消音。辩论会中将安排两段广告时间。

CNN表示，旗下节目主持人塔柏尔（Jake Tapper）与巴希（Dana Bash）将「动用手边所有工具来控制时间，确保文明讨论」。

● 川普取得结辩最后发言权

拜登在掷硬币时获胜，因此可以选择讲台位置，或结辩时的发言先后顺序。拜登选了观众视角的右方讲台，川普选择在结辩时最后发言。

● 没有即时事实查核

CNN没有公布辩论主题，也未规划即时查核候选人的发言内容，即使川普在缺乏根据的情况下再三指称2020年大选本该由他获胜。 宾州大学传播学教授杰米生（Kathleen Hall Jamieson）认为：「一场有川普参加的辩论，会有一个问题是主持人不会提供即时事实查核，也不应该这么做。」

她接受法新社访问时说：「尝试这么做的风险极高，如果真这么做，可能会干扰辩论…危险在于，一场辩论实际上可能让不准确的资讯变多，而不是提供资讯。」

拜登与川普面前不会有提词机，也不能把事先写好的笔记带上台，但主办单位会提供纸笔。他们也不可在广告时间谘询竞选幕僚。

● 所有频道都将转播辩论

两名候选人都拒绝无党无派的总统辩论委员会（Commission on Presidential Debates）监督，他们直接与CNN达成协议。CNN以公共服务为由，在某些条件下提供其他频道直播这场辩论的机会，画面须打上CNN的标志，且禁止外部评论。

经常抨击CNN对川普有偏见的福斯新闻频道（Fox News）打算在辩论前两小时开始播放节目，由脱口秀主持人瓦特斯（Jesse Watters）与尚汉尼提（Sean Hannity）在辩论登场前畅谈见解。尚汉尼提曾批评塔柏尔是「冒充记者的极端左翼党派脱口秀主持人」。

● 辩论对选战有何影响？

预料美国将有数千万人紧盯这场辩论。2016年川普与民主党籍候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）的首场辩论创下8400万人收看的纪录；2020年拜登与川普的对决也有7300万人见证。

但这场辩论未必能改变选情。

这是美国第一次这么早举办总统大选辩论，距离11月5日投票日还有4个多月，拜登与川普甚至尚未获得党内正式提名。

杰米生说：「令人担心的是，美国大众夏天不太关注新闻…一般来说，总统辩论影响的票数不足以决定选举结果。但当候选人不分轩轾时，或许就像这一次，辩论有可能发挥重要作用。」

美国广播公司（ABC）预定于9月10日主办第2场辩论。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
83
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
32
43 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
10
41 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团