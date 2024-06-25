6/27首场辩论 拜登站右方、川普结辩最后发言

afp_tickers

6 分钟

（法新社纽约24日电） 美国总统拜登与前总统川普将于本月27日展开2024年总统大选首场辩论，摄影棚里不会有观众，发言时间一到，麦克风就消音。拜登将站在观众视角的右方讲台，川普选择在结辩时最后发言。

这场在亚特兰大举行的辩论由美国有线电视新闻网（CNN）主办，CNN希望避免重演拜登与川普在2020年大选辩论时出现的混乱。

一旦正式获得党内提名，81岁的拜登与78岁的川普将成为美国史上最老的总统大选候选人。这场90分钟的辩论是今年大选的关键时刻之一，目前很难预料会造成什么影响。

辩论看点如下：

● 防止混乱重演

川普曾在4年前的辩论会中一再打断拜登发言，展开冗长谩骂并奚落对手，拜登最后一度吼道：「可以闭嘴了吗老兄？」

为了避免混乱场面重演，CNN制定一系列规则，已获双方阵营同意。

其中最值得注意的是，当两名候选人于亚特兰大时间晚上9时（台湾时间28日上午9时）在CNN摄影棚登台时，台下不会有观众。

除了被要求发言的候选人之外，其他麦克风都会消音。辩论会中将安排两段广告时间。

CNN表示，旗下节目主持人塔柏尔（Jake Tapper）与巴希（Dana Bash）将「动用手边所有工具来控制时间，确保文明讨论」。

● 川普取得结辩最后发言权

拜登在掷硬币时获胜，因此可以选择讲台位置，或结辩时的发言先后顺序。拜登选了观众视角的右方讲台，川普选择在结辩时最后发言。

● 没有即时事实查核

CNN没有公布辩论主题，也未规划即时查核候选人的发言内容，即使川普在缺乏根据的情况下再三指称2020年大选本该由他获胜。 宾州大学传播学教授杰米生（Kathleen Hall Jamieson）认为：「一场有川普参加的辩论，会有一个问题是主持人不会提供即时事实查核，也不应该这么做。」

她接受法新社访问时说：「尝试这么做的风险极高，如果真这么做，可能会干扰辩论…危险在于，一场辩论实际上可能让不准确的资讯变多，而不是提供资讯。」

拜登与川普面前不会有提词机，也不能把事先写好的笔记带上台，但主办单位会提供纸笔。他们也不可在广告时间谘询竞选幕僚。

● 所有频道都将转播辩论

两名候选人都拒绝无党无派的总统辩论委员会（Commission on Presidential Debates）监督，他们直接与CNN达成协议。CNN以公共服务为由，在某些条件下提供其他频道直播这场辩论的机会，画面须打上CNN的标志，且禁止外部评论。

经常抨击CNN对川普有偏见的福斯新闻频道（Fox News）打算在辩论前两小时开始播放节目，由脱口秀主持人瓦特斯（Jesse Watters）与尚汉尼提（Sean Hannity）在辩论登场前畅谈见解。尚汉尼提曾批评塔柏尔是「冒充记者的极端左翼党派脱口秀主持人」。

● 辩论对选战有何影响？

预料美国将有数千万人紧盯这场辩论。2016年川普与民主党籍候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）的首场辩论创下8400万人收看的纪录；2020年拜登与川普的对决也有7300万人见证。

但这场辩论未必能改变选情。

这是美国第一次这么早举办总统大选辩论，距离11月5日投票日还有4个多月，拜登与川普甚至尚未获得党内正式提名。

杰米生说：「令人担心的是，美国大众夏天不太关注新闻…一般来说，总统辩论影响的票数不足以决定选举结果。但当候选人不分轩轾时，或许就像这一次，辩论有可能发挥重要作用。」

美国广播公司（ABC）预定于9月10日主办第2场辩论。