此内容发布于2019年8月14日 上午2:05

（法新社纽约13日电） 传奇男高音多明哥涉嫌性骚多名女性的消息曝光后，洛杉矶歌剧院今天已着手展开调查，另有两家主要剧院取消他接下来的演出。

8名歌手和1名舞者告诉美联社她们遭性骚的往事，时间可回溯至1980年代。一人说多明哥（Placido Domingo）把手伸进她裙子里面，另有3人说他强吻她们。她们之中有些人说，在抗拒多明哥的侵犯后，事业也受到打击。

美联社表示，记者访谈其他30多名音乐人、声乐老师和幕后工作人员，这些人表示，过去30年来曾在不同的城市目睹到报导所述的多明哥各项「含性暗示」举动。

对此，多明哥出面捍卫自身清白，发布声明说：「这些匿名人士的指控可追溯到多达30多年前，令人深感不安，内容并不准确。」

然而，多明哥自2003年起担任总监的洛杉矶歌剧院（Los Angeles Opera）发布声明表示，院方会「请外部律师来调查相关指控」。

性骚指控传出后，费城管弦乐团协会（Philadelphia Orchestra Association）已撤销邀请多明哥在9月18日开幕夜现身。

旧金山歌剧院（San Francisco Opera）同样取消他10月6日的演出。

纽约大都会歌剧院（Metropolitan Opera）表示会待洛杉矶歌剧院调查结果出炉后，再对多明哥「最终的未来」做出最后决定。

然而，奥地利萨尔斯堡音乐节（Salzburg Festival）负责人芮布-史塔德勒（Helga Rabl-Stadler）表示，多明哥会如期在这个月登台演出，「在这个节骨眼做出最终判决，并以此为依据做出各项决定，我认为在人本基础上是不正确的」。

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