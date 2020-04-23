此内容发布于2020年4月23日 上午10:05

（法新社奈及利亚拉哥斯23日综合外电报导）在奈及利亚，贩卖2019冠状病毒疾病（COVID-19）检验试剂的黑市正蓬勃发展，原因之一是大家对国内卫生体系防治疫情的能力信心不足。

法新社报导，世界各国都难以针对疫情进行充分检测，而奈及利亚的情况尤其困难。奈国拥有约2亿人口，是非洲人口第一大国，但当局迄今只进行7100次检测。

相较之下，3000万人口的邻国迦纳，已经行6万8000次检测；5800万人口的南非，则已进行近11万4000次检测。

一家私人医学实验室的代表告诉法新社：「关于2019冠状病毒疾病在奈及利亚的蔓延情况，我们没有头绪。」

这家实验室正待政府批准，以购买数千套检验试剂，以及每小时能进行数百次检测的机器。但这名代表透露：「这些检测的需求在黑市已多到超出正常范围。」

至于非洲其他国家，德国复兴信贷银行（KfW）今天表示，乌干达及卢安达已取得德国资助的两个移动诊断实验室，以助对抗疫情。

德国复兴信贷银行董事内格尔（Joachim Nagel）发表声明指出，取得实验室及训练人员的计画自2018年就已开始进行，这些设备正好赶上抗疫的适当时机。

根据法新社取自官方来源的统计，截至格林威治标准时间22日19时（台湾23日凌晨3时），非洲各地只有2万5461人确诊染疫。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

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