此内容发布于2020年4月26日 上午7:35

（法新社巴黎26日电） 法国一些服装师平常为世界上最伟大的歌剧演员和芭蕾舞星制作华丽服饰和芭蕾舞裙，但他们现在改行制作口罩，运用自身专业与长处，协助医护人员对抗2019冠状病毒疾病。

4月初以来，法国巴黎歌剧院（Paris Opera）服装总监诺迈斯特（Christine Neumeister）就开着车四处去，搜集30位服装师在2019冠状病毒疾病（COVID-19）居家隔离期间制作的口罩。

这些服装师第一周为国际红十字会（Red Cross）和巴黎一间妇产医院制作1000个口罩，隔周又为慈善团体财团法人基督教救世军（Salvation Army）制作数量大致相同的口罩。

这些口罩被装进写有「巴黎歌剧院」的「芭蕾舞裙袋子」里，成为最时髦的个人防护配件。此外，法国精品业者迪奥（Dior）及时尚品牌路易威登（Louis Vuitton）也都自愿投入口罩生产。

在德国出生的诺迈斯特说：「我们拥有材料和专业技能。…知道我们的工作在这样的危机时刻能派上用场，这对我们来说也很有意义。」诺迈斯特还说，他们的工作本身就是一门艺术。

「我德国籍的祖母曾说，战争期间，可以用手制作某些东西的人就是英雄、国王和王后。」

供应给法国民众、甚至医护及疗养院员工的口罩长期短缺，因此不会有生产口罩却没人戴的问题。

法国可能会在5月11日开始放宽严厉封锁措施时，强制民众在部分公共场所配戴口罩。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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