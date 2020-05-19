此内容发布于2020年5月19日 上午8:20

（法新社布鲁塞尔19日电） 欧洲联盟今天表态支持世界卫生组织（WHO），并呼吁其他国家也支持世卫，共同努力抗疫。此前美国总统川普扬言断绝金援和退出世卫，欧盟再次和美国立场分歧。

欧盟对外事务部（EEAS）外交安全政策发言人巴图-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）告诉记者：「这个时候应该要团结，而不是交相指责或破坏多边合作。」

年度世界卫生大会（WHA）议程第2天，欧盟提出一项动议，吁请国际社会对于肺疫疫情的因应，展开「公正、独立和总体评估」，获得全体会员国通过。

巴图-恩利克森指出：「欧盟支持世卫致力于遏止并减缓疫情，并已提供额外资金赞助这些努力。」

欧盟与华府已非首次意见相左。川普指控世卫组织与中国走得太近，并指控世卫因应疫情迟缓。

川普先前曾冻结援助世卫款项，昨天则是致函世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表达不满，并扬言永久断绝金援。

川普说：「他们（世卫组织）是中国的傀儡，说好听点儿，他们（世卫组织）以中国为中心。」

美国指控中国隐匿疫情，中国严词驳斥。中国国家主席习近平在世卫大会致开幕词重申，整个疫情危机期间，中国始终是「公开透明」。

欧盟支持独立调查疫情如何爆发与扩散，但也力图引领国际、多边因应疫情危机，以及筹募研发疫苗的资金。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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