此内容发布于2020年3月6日 下午10:35

（法新社华盛顿6日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）仍为新型冠状病毒取新名，连续两天称它为「武汉病毒」，尽管首先爆发武汉肺炎疫情的中国大力反对。

蓬佩奥昨天和今天公开谈到2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情时，都说是「武汉病毒」或「武汉冠状病毒」造成。中国湖北省武汉市是这波疫情重灾区。

蓬佩奥在美国媒体CNBC访谈中被问及如何看待北京当局成功控制疫情时，他说：「我很高兴你今天称赞了中国共产党，但谨记这是武汉病毒所造成的。」

中国外交部发言人赵立坚本周在新闻简报会上被问及有关「武汉病毒」和「中国病毒」等词汇时表示，媒体使用这些名称「极不负责任」。

他表示，个别媒体在没有任何事实依据的情况下，妄称新型冠状病毒是「中国病毒」，企图让中国背上制造疫情灾害的黑锅，完全是别有用心。他说，新型冠状病毒肺炎疫情是世界各国面临的共同挑战。

他强调，目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论。

蓬佩奥拒绝接受中国声称病毒可能是从其他地方传出的说法，他表示，北京当局未分享更多资讯「令人非常失望」。

他在CNBC访问中说道：「我很高兴他们努力因应，但不少中共官员都已表示这（病毒）从武汉传出。」（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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