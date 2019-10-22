此内容发布于2019年10月22日 上午8:35

（法新社索契22日电） 土耳其总统艾尔段今天扬言，除非库德族战斗人员依据美国斡旋敲定的协议完成撤军，否则土耳其军方将以「更坚定的决心」再度出兵叙利亚。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天将会晤俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），两人会面后的数小时就是库德族民兵撤出叙利亚边境地区的最后期限，库德族若不撤离恐面临土耳其再度大军压境。

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的重要盟邦俄国已经要求土耳其尊重叙国的领土完整，蒲亭也将寻求艾尔段表达类似的承诺。

艾尔段动身前往俄国索契（Sochi）会晤蒲亭之前，他在首都安卡拉（Ankara）的机场告诉记者：「我们将有机会讨论终止（库德族武装分子）盘据在主权控制地区的措施。」

俄国与土耳其已成为叙利亚冲突的主要外国势力，美国总统川普本月稍早宣布，美军要从叙利亚北部撤离后，这让俄国的地位更加巩固。

川普宣布美军撤离，让土耳其没有顾忌在9日发动跨境军事行动攻击叙国北部的库德族民兵团体人民保卫军（YPG），YPG是对付叙国境内极端组织伊斯兰国（IS ）的主力，却被土耳其视为与非法组织「库德工人党」（PKK）有关联的恐怖分子。

为了支持叙利亚政府军，俄国部队已在上周进驻这个地区取代美军。库德族则转向要求叙利亚政府军给予援助。（编译：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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