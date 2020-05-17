此内容发布于2020年5月17日 上午2:35

（法新社威灵顿17日电） 纽西兰在严格的防疫管制令下，没人可以例外享受特权，即使贵为总理也不行。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）和未婚夫盖佛德（Clarke Gayford）及一群朋友，昨天在威灵顿上餐馆时吃了个闭门羹，因为店内用餐人数已达阿尔登政府设定的上限。

现场目击者向纽西兰新闻网站Stuff描述现场状况，说餐馆工作人员不得不尴尬地告诉阿尔登一行人，店内已经客满，没有座位，总理一群人只好离开。

纽西兰放宽2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫管制，14日起允许餐馆恢复营业，但餐桌间必须保持社交距离，顾客须留在座位上。

不过，阿尔登一行很幸运，很快就有人用完餐，餐馆职员连忙追到街上，请总理折回。

盖佛德在回应另一名用餐目击民众的推文时说，这段插曲责任在他身上，「我没有在任何地方订位，没作好安排」。

盖佛德反而大赞餐厅员工，说：「他们真好，餐厅一有空位马上跑到街上追我们，真是A+的服务。」

纽西兰疫情4月底趋缓后，阿尔登宣布国家将开始逐步解除封锁。根据纽西兰卫生部，当地2019冠状病毒疾病确诊和疑似病例累计1499起，病故人数21人。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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