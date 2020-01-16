此内容发布于2020年1月16日 上午1:05

（法新社北京16日电） 中国欧盟商会（European Union Chamber of Commerce in China）今天公布调查报告指出，欧洲厂商想参与中国一带一路计画，最大的阻碍就是缺乏资讯与不透明。

受访的132家企业中只有20家表示，他们曾经投标一带一路计画相关项目。

法新社报导，这个由中国国家主席习近平所推动的指标性外交政策倡议，已遭批黑箱作业，并且让贫穷国家背负巨债。

调查中，欧洲企业直指当中最大的障碍就是缺乏招标案相关资讯，以及采购系统「不透明」。

参与投标一带一路计画的公司中，只有10%是从公开资讯中取得消息。

中国欧盟商会在报告中说：「大多数企业或从伙伴公司或从中国政府方面得到消息，也就是说，基本上他们是经过筛选才得以参与投标。」

得标厂商中超过半数说，他们之所以得标，是因为他们的产品或服务，没有中国企业可以提供；整体而言，最具代表性的产业就是金融服务业、机械业、物流业和大众运输业。

由于缺乏透明度与公平采购制度，也造成诸如世界银行（World Bank）与亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank）等开发银行对一带一路的参与率很低，原因在于这些开发银行本身对于投资订有严格规定。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

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