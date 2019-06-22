此内容发布于2019年6月23日 上午12:50

（法新社金边23日电） 柬埔寨官方今天表示，滨海城镇昨天清晨发生施工中大楼倒塌意外，死亡人数一夜之间攀升至17人，另有24人受伤。柬埔寨总理洪森（Hun Sen）宣布对受害家庭每户发放1万美元补偿金。

救难人员忙着寻找埋在瓦砾堆中的幸存者。有关当局已展开调查厘清事故原因。

洪森表示，人为疏忽是罪魁祸首。他说：「施亚努省（Preah Sihanouk）建筑倒塌的悲剧令全国痛心，罹难者的家庭尤其悲痛。」

滨海城镇施亚努市（Sihanoukville）这栋7层钢筋混凝土大楼，为一家中国公司所有，倒塌时还有工人在里面。位于柬埔寨西南部的施亚努市以赌场度假胜地闻名，是充斥中资、快速发展的旅游热点。

警方已逮捕4名涉案人士，包括中国建筑业主、建设公司负责人和承包商。1名柬埔寨地主也被拘留讯问。

这栋7层楼建筑昨天清晨快要完工时突然倒塌。这是近年来柬埔寨类似事故中最严重的意外，据报有数十人受困。

根据施亚努省当局寄给法新社的声明，这起意外造成17人丧命，另有24人受伤。

至于倒塌时有多少人在建筑物内，目前尚无经证实的确切人数，不过有关官员稍早表示，恐有30人受困。施亚努省长云明（Yun Min）表示，那个时段通常约有50名工人在现场。

中资近年来大量涌进柬埔寨，刺激施亚努市建筑热潮，这个以赌场闻名的滨海城镇吸引许多中国游客。目前约有50家中国所有的赌场及数十间饭店建筑正在兴建中。

根据官方统计，2016年至2018年间，中国政府及中国民营企业在施亚努省投资10亿美元。

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