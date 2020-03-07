此内容发布于2020年3月8日 上午12:35

（法新社罗马7日电） 为遏止武汉肺炎疫情扩大，义大利政府今天宣布将隔离金融重镇米兰（Milan）及观光胜地威尼斯（Venice）周遭逾1000万名居民，期限到4月3日止。

义大利「晚邮报」（Corriere Della Sera）和其他媒体今天公布政府法令草案，内容说明4月3日前，民众进出隔离名单上的地区将遭到严格限制。

目前相关报导和法令草案都未说明隔离措施开始生效的确切时间；「晚邮报」指出这项法令「即将生效」，违反隔离措施者可能遭到关押。

中国湖北省武汉市去年底爆发2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）以来，疫情已严重扰乱金融市场，也瘫痪全球产业供应链。

义大利过去2周感染人数高达5883人，233人病故，政府正处于全球对抗武汉肺炎战役最前线。

病毒目前扩散到义大利全境20个大区，死亡首例出现在医疗资源较不完备的义南地区。

米兰为义大利金融重镇，人口近140万，所属的伦巴底大区（Lombardy）全区居民为1000万，是义大利最富有的大区之一。

政府法令隔离地区还包括威尼斯周围的威尼托大区（Veneto）部分地区，以及艾米利罗马那大区（Emilia-Romagna）的帕玛市（Parma）和里米尼市（Rimini），这3座城市人口总和约为54万人。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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