此内容发布于2020年1月9日 上午7:50

（法新社基辅9日电） 一架乌克兰客机昨天在伊朗坠机失事，机上176人全数罹难。乌克兰总统泽伦斯基宣布今天全国哀悼一日，他并承诺将找到这起坠机事件的「真相」。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在脸书（Facebook）个人官方帐号发布声明影片表示：「我已颁布命令，1月9日为全国哀悼日。...乌克兰当务之急是查明这起灾难的原因，我们绝对会想办法找到真相。」

乌克兰最大航空公司乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）一架波音（Boeing）737飞机昨天原定从伊朗首都德黑兰飞往乌克兰首都基辅，却在起飞后不久坠机。这也是乌克兰航空首度发生死亡空难。

泽伦斯基昨天因此提前结束前往阿曼（Oman）的行程，紧急飞回国内坐镇。

泽伦斯基说，约45名乌克兰安全官员和专家今天稍早已飞往德黑兰参与调查工作，协助破解伊朗当局在事故现场找到的黑盒子，并将尝试辨识乌克兰罹难者的身分，以准备将遗体运回国。

失事的PS752班机罹难者大多是伊朗或加拿大公民，但也包括11名乌克兰公民，其中9人是机组员。基辅机场（Kiev Borispol Airport）出境大厅已挂上9人照片表达哀悼。

由于坠机事件发生在伊朗对伊拉克的美军基地进行飞弹攻击后数分钟，泽伦斯基今天呼吁国人避免对事件进行「任何操作、揣测和发表阴谋论」。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

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