此内容发布于2020年2月17日 下午11:20

（法新社伦敦17日电） 超过100名医师今天吁英国当局停止「虐待」维基解密创办人亚桑杰。他目前在英国监狱，等候订于下周召开的听证会，以决定是否将被引渡到美国受审。

48岁的维基解密（Wikileaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）是澳洲公民，他面临美国指控18项罪名，其中17项是依据美国间谍法（Espionage Act），一旦定罪最高可处175年徒刑。

亚桑杰的引渡听证会将于24日在伦敦乌尔威治刑事法院（Woolwich Crown Court）举行。他目前被囚禁在附近高度戒备的贝尔马什（Belmarsh）监狱。

来自18个国家的117名医生和心理师连署一封公开信给英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet），指出亚桑杰在监狱受到「虐待」。

他们写道：「我们谴责对亚桑杰施虐的行为，并谴责（当局）剥夺他的基本权利，未提供合适治疗。」

「自从医师2015年在厄瓜多驻英使馆首次对亚桑杰进行评估后，专家的医疗意见和医师的建议一直遭到忽视。」

联合国酷刑问题特别报告员麦札尔（Nils Melzer）多次警告亚桑杰开始浮现遭到心理折磨的迹象。

亚桑杰去年因脆弱的健康状况，一度保外就医。

伦敦西敏区治安法庭（Westminster Magistrates' Court）也被迫延期一连串初步听证会，因为亚桑杰无法以视讯方式露面。

为亚桑杰请命的医师说：「我们的诉求很简单：我们呼吁各方政府停止虐待亚桑杰，并确保他得到最佳医疗照护，否则可能为时已晚。」

去年4月英国警察以美国引渡要求为由，进入厄瓜多大使馆逮捕亚桑杰，结束他7年来藏身使馆的生活。（译者：黄靖贻/核稿：刘淑琴）

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