此内容发布于2020年5月6日 上午12:35

（法新社纽约5日电） 美国电子商务巨擘亚马逊公司（Amazon.com Inc.）今天表示，先前有职员跳出来要求提供更多防疫措施的纽约州仓库，有一名员工因为感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病逝。

亚马逊发言人莱万多斯基（Lisa Levandowski）在寄给法新社的电子邮件声明中说：「我们位于纽约州史塔登岛（Staten Island）的仓库有一名同事过世，我们对此深感悲痛。我们向他的家人与亲友表示哀悼，并对他的同事提供支援。」

在全球各地实施禁足令等防疫管控措施时，亚马逊成为民众得以维持生活的管道，为了满足持续增加的需求，亚马逊正在增聘约17万5000名新员工。

不过，亚马逊也遭到仓储员工与运动人士抗议，他们声称亚马逊没有做足防疫措施，上周有数十名示威人士在史塔登岛仓库外头抗议。

亚马逊员工史莫斯（Christian Smalls）在组织仓储员工罢工行动后遭到开除，纽约州检察长詹姆士（Letitia James）3月要求展开调查。

史莫斯声称亚马逊没有采取预防措施，保护仓储员工免于感染2019冠状病毒疾病，并说仓库内已约有50到60名员工染病。

亚马逊表示，史莫斯在接触到感染患者后还上班，违反公司隔离规定，因此遭到解雇。亚马逊坚称，已投资资金保护员工，并说史塔登岛上的仓库感染率远低于社区感染率。

纽约州是美国疫情最严重的州，确诊病例超过32万例，死亡病例约有2万例。

亚马逊副总裁布瑞（Tim Bray）昨天表示，有3名职员对仓库防疫做法表达不满，之后全数遭到开除，他已辞职以示抗议。（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

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