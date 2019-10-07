此内容发布于2019年10月8日 上午1:05

（法新社巴格达7日电） 伊拉克歹徒攻击多家媒体机构并发出威胁，令联合国、记者与监督机构感到担忧，要求伊拉克政府别让报导大规模抗议的记者「噤声」。

伊拉克首都巴格达与南部街头上周爆发反政府抗议后，有关当局几乎全面禁用网路，而不明歹徒周末又突袭媒体，更令人担忧言论自由将受损。

数家电视台表示，库德斯坦电视台NRT TV的巴格达办公室、沙乌地阿拉伯所有的阿拉伯电视台（Al-Arabiya）与伊拉克Al-Dijla频道5日傍晚遭到蒙面男子攻击。

NRT TV说，持枪歹徒破坏设备，导致电视频道暂时中断播出，他们还拿走员工手机并攻击地方警察。

根据阿拉伯电视台播出的监视画面，约12名穿戴战术装备与头盔的男子闯入办公室，拆下墙上的萤幕并翻箱倒柜弄乱抽屉。

阿拉伯电视台说，伊拉克总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）的办公室向他们「保证」将调查这件事。伊拉克总统沙雷（Barham Saleh）谴责这些攻击，称「无法令人接受」。

安全部队告诉法新社，另一家地方频道Al-Nahrein 也遭到攻击、设备受损，Hona Baghdad与Al-Rasheed都收到威胁。

过去一周，伊拉克南部的部落客与运动人士也说，他们因为报导收到威胁他们与家人的简讯与电话。数家媒体机构也采取保密措施，以确保采访团队的安全。

根据无国界记者组织（RSF）发布的2019年新闻自由指数（World Press Freedom Index），伊拉克在180 国中排名第156名。

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