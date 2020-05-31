此内容发布于2020年5月31日 下午9:05

（法新社德黑兰31日法新社）伊朗致力抑制近期2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例飙升之际，当局今天宣布，确诊人数突破15万大关。

法新社报导，伊朗2月中旬通报首起确诊以来，为遏制疫情而颁布的限制措施如今大多已经解除。

但卫生部警告疫情恐死灰复燃，尤其有几省出现新的群聚感染案例。

卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）表示，境内过去24小时新增确诊病例达2516起，累计染疫人数达15万1466人。

当地感染病例于本月2日触及近两个月低点后，再度呈现上扬趋势。

但总统罗哈尼（Hassan Rouhani）表示伊朗处于「可接受的情况」，现状甚至「不再脆弱」。

卫生部长纳马基（Saeed Namaki）也表示，伊朗31省，除胡齐斯坦（Khuzestan）、霍尔木兹甘（Hormozgan）、希斯坦（Sistan）和俾路支（Baluchistan）这4省，其他27省的情况「完全稳定」。

且目前恢复封锁措施的，仅有伊朗西南部与伊拉克接壤的胡齐斯坦省。

贾汉普尔表示，过去一天当中，病毒夺走63条人命，境内染疫病故总人数达到7797人。

伊朗国内外专家都对官方确诊死亡数字抱持怀疑态度，表示实际总数可能高上许多。

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