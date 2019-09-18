此内容发布于2019年9月19日 上午1:20

（法新社利雅德18日电） 沙乌地阿拉伯今天表示，沙国石油设施遇袭「毫无疑问」是伊朗在背后主使，说攻击方位来自北方，但确切地点尚未确认。

沙乌地向媒体展示据称是18架无人机和7枚巡弋飞弹的武器残骸。沙国东部两处炼油厂14日遭遇攻击，导致每日产油量减半。

沙国国防部发言人马里奇（Turki al-Maliki）在记者会上说：「这些攻击来自北方，毫无疑问就是伊朗在背后主使。」

但他说，沙乌地「还在确认确切的发射地点」。

联合国外交官员说，专家小组预计将在沙国率领国际调查工作。

伊朗撑腰的叶门叛军青年运动（Huthi）宣称犯下这起攻击，还说他们有办法击中阿拉伯联合大公国的「数十个目标」。

沙国国营媒体沙乌地新闻社（SPA）报导，沙国实际统治者王储沙尔曼（Mohammed bin Salman）在电话中告诉俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），沙乌地希望展开高度具有公信力的国际调查。

美国总统川普先前已对伊朗重启制裁，重创伊朗经济，他今天承诺将「大幅加强」这类举措，立即获得利雅德当局赞赏。

一名匿名的美国官员告诉记者，华府断定这起攻击涉及伊朗的巡戈飞弹，下周会在联合国大会（UN General Assembly）展示相关证据。

美国副总统彭斯（Mike Pence）昨天在华府发表演说时表示：「如总统所言，我们不想和任何人战争，但美国已做好准备。」

美国国家广播公司新闻网（NBC News）引述不具名美国官员的话报导，川普政府正在权衡回应这起最新攻击的方式，包括对伊朗石油设施发动网路或实体攻击，或对伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）出手。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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