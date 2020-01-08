此内容发布于2020年1月8日 上午10:35

（法新社伦敦8日电） 伊朗今天发射多枚飞弹攻击美国与联军部队驻扎的伊拉克军事基地，欧洲大国纷纷谴责伊朗行动，中国也呼吁各方克制。以色列则警告若遭攻击，必将强力反击。

● 英国

英国今天谴责伊朗发射飞弹攻击美国与联军驻扎的伊拉克基地，同时对空袭传出「伤亡消息」表达关切。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）说：「我们谴责锁定英国等联军部队驻扎的伊拉克军事基地所进行的攻击。我们关切传出伤亡以及动用弹道飞弹等消息。」

● 德国

德国国防部长克朗普凯伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）也谴责伊朗的飞弹攻击，并呼吁德黑兰中止冲突「螺旋」。

她告诉德国第一电视台（ARD）：「德国政府强烈谴责这场攻击。…眼前至关重要的是我们别让这种螺旋继续下去。现在主要得仰赖伊朗人克制，不要进一步升高情势。」

克朗普凯伦鲍尔同时表示，她会寻求让联军13个参与国召开会议，讨论区域局势。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）另外呼吁伊朗「别采取可能导致情势进一步升温的所有行动」，并呼吁各方克制。

● 法国

法国除了谴责伊朗空袭，并表示现在第一要务是缓和情势。

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）透过声明表示：「现在第一要务就是缓和情势。法国依旧抱持决心，致力舒缓紧张气氛；同时联系各方，鼓励彼此克制并负起责任。」

● 欧盟

欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）告诉记者：「美国与包含欧洲部队的联军所使用的伊拉克空军基地，遭受最新的飞弹攻击，是情势升级与对峙升温又一实例。」

他说：「进一步推动这场暴力螺旋，不符合任何人的利益。」波瑞尔还警告，最新这波危机将妨碍打击激进组织伊斯兰国（Islamic State）的行动。

欧盟各国外交部长10日将就伊朗危机召开紧急会议，讨论欧盟可以有何作为来降低紧张情势。但欧盟的行动选项有限。

欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）也说，「必须停止使用武器」，保留对话空间。范德赖恩今天稍晚在伦敦与英国首相强生（Boris Johnson）会面时，也会提到这项议题。

● 中国

中国是联合国安全理事会（UN Security Council）常任理事国，既是伊朗的重要伙伴，也是伊朗石油的重要买家。

中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示：「我们呼吁有关方面保持克制。中方一贯主张有关各方应该在相互尊重的基础上，通过对话、谈判等和平方式妥善解决彼此间的矛盾分歧。」

耿爽还说：「中东地区的形势进一步恶化，不符合任何一方的利益。」

耿爽并提到：「中方将继续密切关注形势的发展，同有关各方保持密切沟通，为推动局势尽快实现降温，妥善应对当前局势发展发挥负责任的作用。」

● 以色列

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，若有任何人攻击以色列，以色列将严厉回击。

尼坦雅胡并再度赞扬美国总统川普上周下令狙杀伊朗军事指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），形容川普此举很勇敢无畏。

尼坦雅胡表示：「任何人若试图攻击我们，都将遭受最强烈打击。」尼坦雅胡并指控伊朗带头进行「扼杀与摧毁」以色列行动。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram