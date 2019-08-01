此内容发布于2019年8月1日 上午4:20

（法新社刚果果玛31日电） 刚果民主共和国东部伊波拉疫情今天急速升温，有一人死亡、另一人确诊罹病，并且在先前未爆发疫情的省分隔离15人。今天是民主刚果爆发这种病毒届满一周年前夕。

今天公布的数据显示，总计有1803人在这波历来第2致命的伊波拉（Ebola）疫情中丧命。

民主刚果对抗伊波拉疫情负责人穆延贝（Jean-Jacques Muyembe）表示，果玛市（Goma）第2人死于伊波拉病毒。毗邻卢安达的果玛市是人口稠密城市，能从这座城市转乘交通工具前往东非许多地区。

穆延贝告诉法新社：「果玛市一名伊波拉病毒确诊病患已死亡。会采取一切措施来阻断传染链。」

负责协调北基伍省（North Kivu）因应伊波拉疫情的阿贝迪（Aruna Abedi）今天稍晚表示，第3人检测出这种病毒阳性反应。疫情最严重的北基伍省自去年8月1日爆发伊波拉疫情。

阿贝迪表示，受影响的卫生中心已开始施打疫苗。

他告诉法新社：「医疗人员、曾接触这名病患的人以及他们曾接触的人是优先施打对象。」

一名因应伊波拉疫情官员表示，第3个确诊病例是1岁大女婴，她的父亲是果玛市第2名伊波拉病毒确诊病患，本周稍早在同一座卫生中心死亡。这名父亲育有10名子女。

不愿具名的这位官员告诉法新社：「这名女婴已出现这种疾病相关徵候。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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