此内容发布于2020年2月18日 下午6:50

（法新社喀布尔18日电） 阿富汗民兵组织塔利班消息人士今天告诉法新社，2001年起交战至今的美国与塔利班即将达成划时代的撤军协议，双方有望月底在卡达签署文件。

一名阿富汗官员表示，文件有可能于2月29日在卡达首都杜哈（Doha）签署，一切端赖华府与塔利班（Taliban）上周经冗长谈判所达成的降低暴力活动是否成功而定。

美国希望减少在阿富汗的驻军，驻阿美军规模目前约在1万2000到1万3000人之间，这一仗打了18年，美国总统川普希望兑现他把美军带回家的承诺。

塔利班消息人士在巴基斯坦说：「所有安排细节都已敲定，领导委员会已向塔利班谈判团队发出可行讯号。」

美国和塔利班原本去年9月就将签署撤军协议，但塔利班持续发动暴力活动，让川普决定在最后一刻喊卡。

塔利班消息人士说，他们23日将在杜哈与美国谈判人员见面，讨论签署仪式的日期与地点。

他又说，在2月最后一周举行签署仪式这方面，双方即将达成共识。

塔利班消息人士说：「上次我们很有诚意要签协议，是美国总统川普决定撤回双方团队在杜哈达成的共识。这次（签署仪式）一定会举行。」

阿富汗官员表示：「如果塔利班信守承诺降低暴力活动，签署仪式将在杜哈举行。」（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

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