此内容发布于2019年9月29日 上午4:05

（法新社华盛顿28日电） 「华盛顿邮报」今天报导，美国总统川普政府正加大力度调查前国务卿希拉蕊．柯林顿的电子邮件，让2016年大选期间川普最爱拿来攻击竞选劲敌希拉蕊的「电邮门」议题死灰复燃。

希拉蕊（Hillary Clinton）爆出国务卿任内疑似不当使用私人电邮帐号与伺服器的争议后，川普多次主张她该入狱，造势时，川普还常高喊「把她关起来」。

联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）调查「电邮门」后并未建议控告希拉蕊，只说她的行为「非常不经心」。

近几周，国务院调查人员接触多达130位官员，询问他们多年前发送的邮件。这些邮件几乎全是发给希拉蕊未经安全保护的电邮帐号，最终也送抵了那个帐号。

华邮（Washington Post）引述现任和前任官员说，国务院调查员约1年半前开始接触这些官员，之后有点不了了之，今年8月才又重启调查。

国务院某高阶官员不具名告诉华邮：「这和谁在白宫无关，而是关系到遍览数以百万计电邮得花的时间。」

重查希拉蕊电邮消息曝光的这周，国会民主党人也开始针对川普「电话门」启动弹劾调查。川普遭人举报，要求乌克兰总统协助抹黑政治对手拜登（Joe Biden）后，国会对川普展开弹劾调查。

但熟悉「电邮门」调查的美国前高阶官员表示，这似乎是共和党人「让希拉蕊电邮议题继续下去」的一种工具，也是要「让整群民主党外交政策人士蒙羞的一种方法」。

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