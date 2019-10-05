此内容发布于2019年10月6日 上午12:35

（法新社巴格达5日电） 悄悄架设小耳朵、砸大把银子向国外发简讯、偷偷摸摸地传输档案；伊拉克首都巴格达等地爆发示威期间，当局为压制抗议声势切断网路，但年轻人自有规避方法。

反政府示威1日爆发后，当局禁止民众使用脸书（Facebook）与Whatsapp，2日进而下令完全切断网路。在Wifi、3G、4G均告断讯的情况下，示威者只能打电话和传简讯。

29岁青年阿玛德（Ahmad）工作的网路供应商，负责执行政府命令关闭网路。

但私底下，阿玛德也参加了示威。

他说：「我今天上午参加了示威，用手机拍摄影片，接着利用公司网路上传脸书，再传给伊拉克以外的媒体。」总公司网路没断，他还是可以在那里上网。

他担心遭到报复，也担心政府会对他采取法律行动，因此使用假名受访。

示威者说，政府之所以切断网路，是意图压下安全部门无差别动用催泪瓦斯、实弹和水柱等武力的报导。

阿玛德受访这天，让法新社观看他打算在稍晚传给国际媒体的影片，影片中依稀听得到几乎空无一人的巴格达街头枪声四起，阿玛德和其他示威者在水泥障碍物后找掩护。

「朋友们还把他们存在随身碟的影片拿给我，这样伊拉克以外的大家就能知道这里发生了什么事。」

1日之前，许多伊拉克人上脸书和IG号召示威，抗议失业、政府贪腐、用人唯亲、公共服务差等等。

示威第一天，社群媒体上有许多人用主题标签「＃解救伊拉克人」发出年轻男女游行到解放广场（Tahrir Square）的影片。

当局开始禁用脸书后，伊拉克人反应也很快，有人下载VPN（虚拟私人网路）应用程式，有人则是在伊拉克热门的串流服务Cinemana评论板上，偷偷张贴接下来几次示威的资讯。

但系统断讯后，那些管道也行不通了。

于是负担得起卫星费用的人纷纷在自家屋顶架起昂贵的小耳朵，作为进入外部世界的窗口。

对25岁的女权人士拉夏（Rasha）而言，上街示威风险太大，但她找到了不同的参与方法。

她的男性友人每天都会透过简讯，把全国各地示威的最新状况传给她，接着她再利用简讯和手机，传给阿拉伯联合大公国和欧洲的朋友。

她告诉法新社：「我是中间人。我没办法亲自去抗议，这是我至少可以做的。」

她说，过去3天来，她每天要花大约100美元的电话费。

常常上街示威的29岁失业青年拉德（Jaafar Raad）也储存了数十张影像和照片，一旦政府解除断讯，他就会发送出去。他甚至用Whatsapp与脸书等应用程式录下示威的声音，一旦网路恢复，影音就会自动传送给海外的朋友与国际媒体。

「人们必须知道我们发生了什么事，这样我们才能对暴力后面的黑手追究责任。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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