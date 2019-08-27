此内容发布于2019年8月27日 上午2:35

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）表示，虽然乘载俄罗斯首个人形机器人的无人太空船上周末跟国际太空站（ISS）对接失败，但今天进入轨道后，终于成功对接。

全名为「最终试验示范项目研究」（Final Experimental Demonstration Object Research）的等身机器人费德尔（FEDOR）能模仿人类动作，有助于执行远程任务。

美国国家航空暨太空总署（NASA）播报员宣布：「确认对接。」俄国太空总署在官网的声明也说，联合号（Soyuz）MS-14太空船成功对接。

转播实况的NASA电视台播报员称赞太空船「完美抵达国际太空站」。他说：「不要轻言放弃…机组人员达到7人。」他指的是，原先太空站有6名人类太空人，加上费德尔共7人。

太空船22日从俄罗斯在哈萨克南部的发射场发射，但24日尝试对接，却因为自动对接系统相关问题失败。这台人形机器人将在国际太空站待到9月7日，学习如何协助太空人。

联合号太空船通常执行载人往返太空站的任务，但这次为测试新紧急救援系统，太空船上没有人类同行。

俄国太空总署表示，MS-14乘载670公斤重的干货，包括「科学及医疗用设备、维生系统零件，以及给机组成员的粮食、医疗用品及个人卫生用品」。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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