此内容发布于2019年8月1日 上午1:50

（法新社华盛顿31日电） 获联邦参议院批准出任美国驻联合国（UN）大使的克拉夫特（Kelly Craft），是煤炭大亨之妻，也是共和党金主，遭民主党人批评资历太浅无法胜任这项重大职务。

57岁的克拉夫特为现任美国驻加拿大大使，期间曾参与重修北美自由贸易协定（NAFTA）谈判工作。

她家财万贯的丈夫乔．克拉夫特（Joe Craft）曾慨捐100亿美元（约新台币3117亿元）给川普2017年就职专款。

而乔．克拉夫特在美国数一数二煤矿商担任执行长的事实，让民主党人不禁忧心，她家族与煤矿业的关系不仅可能影响政策，也可能引发利益冲突，破坏民主党在推动美国经济转型，改采再生能源等新电力来源的计画。

克拉夫特上月在提名确认听证会上向国会议员承诺，尽管她支持总统川普让美国退出巴黎气候协定（Paris Agreement）的决定，未来联合国任何与煤炭议题相关的气候讨论，她都将回避。

除此之外，民主党人也担忧，克拉夫特缺乏相关国际与专门经历，可能无法胜任这么吃重的职位。

参院外交委员会民主党首席议员梅南德兹（Bob Menendez）在今天发布的报告中说，克拉夫特「既没有经验也没有技能」，无法在全球舞台上代表美国利益，也无法挑战各国最老练的外交官员。

克拉夫特将接替去年闪辞的海利（Nikki Haley），扛起在联合国捍卫川普「美国优先」外交政策的重担，考验她如何在川普批评联合国之余，还能争取全球外交官支持美国政策的能耐。

共和党明日之星海利去年底辞去联合国大使职位后，川普一度看上曾任福斯新闻（Fox News）主播的国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）接棒，但这项任命案从未正式提交，诺尔特之后也退出提名。

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