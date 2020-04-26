此内容发布于2020年4月26日 上午7:50

（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至台北时间今天晚间7时，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至20万2994例，确诊逾290万2450例。

疫情已扩散至193个国家及地区。全球290万余确诊病例中，至少79万1700人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

美国目前处于全球疫情中心，境内有5万3934人不治，确诊达93万9249例。

义大利则是全球疫情第2严重国家，境内累计2万6384人病故，确诊达19万5351例。

疫情重灾国还包含西班牙（2万3190死、22万6629例确诊）、法国（2万2614死，16万1488例确诊）和英国（2万319死，14万8377例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4632死和8万2827例确诊。

到目前为止，欧洲累计确诊136万7124例，12万2846死；美国和加拿大累计确诊98万4280例，5万6450死；亚洲累计确诊19万9558例，7958死；中东累计确诊15万2033例，6286死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊16万1109例，7967死；非洲累计确诊3万341例，1379死；大洋洲累计确诊8013例，108死。（译者：陈政一）

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