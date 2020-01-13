此内容发布于2020年1月13日 下午11:50

（法新社巴黎13日电） 研究人员今天表示，全球气温上升摄氏2度，美国每年恐多出2100人因伤不治，凸显全球暖化带来的另一项危机。

由于溺毙和道路交通事故风险升高，酒精摄取量也会随气温上升而增加，这些额外的死亡事件多将发生在年龄介于15岁至34岁的男性身上。

英美研究人员以各州为基础，调查1980年至2017年因伤死亡人数。

他们将死亡原因分成两类，一类是意外伤害，好比车祸、跌倒和溺毙，另一类则是故意伤害，例如遭遇攻击和自杀等。

接着追踪各郡在同一时期的不寻常气温变化，发现因伤死亡的人数倾向在较暖和的月份增加，特别是在人口稠密的南部州，例如加州、德州和佛罗里达州等。

研究执笔人在刊登于「自然医学杂志」（Nature Medicine）的报告中说，研究结果指出，因伤死亡的风险与气候变迁引发全球暖化之间有着强烈关系。

研究主笔、伦敦帝国学院（Imperial College）教授艾沙堤（Majid Ezzati）说：「这些新的结果显示，气候变迁如何影响我们的年轻一代。」

「我们必须在紧急服务、社会支持和健康警语方面做好更妥善准备，以因应这项危机。」

研究团队分析美国国家卫生统计中心（National Center for Health Statistics）资料后发现，1980年到2017年，有410万名男性因伤死亡，女性则有180万人。

他们利用统计模型，预测全球气温若上升摄氏1.5度或2度，美国每年将额外增加多少因伤死亡的人数。

研究团队发现，全球气温若上升摄氏1.5度，美国每年将多出1600人因伤不治；上升摄氏2度则多出约2100人。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram