此内容发布于2020年5月5日 上午12:05

（法新社布鲁塞尔4日电） 欧盟和世界各国发起募捐活动，为研发2019冠状病毒疾病疫苗筹措资金，多国领袖承诺捐款，美国则未派官员与会；与此同时，欧洲各国正逐步松绑防疫限制，使缓解疫情露出一线曙光。

全球领袖今天在电视马拉松捐款活动承诺捐出逾80亿美元（约新台币2410亿元），以协助研发疫苗对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

主办单位包括欧洲联盟和非欧盟国家英国、挪威和沙乌地阿拉伯。日本、加拿大及南非等数十国领袖都参与这场线上募款活动，据信为疫情发源地的中国则派驻欧盟大使与会。

欧洲强权以及日本和加拿大领袖承诺捐出最多款项，慷慨解囊的还有比尔盖兹（Bill Gates）伉俪和流行乐天后玛丹娜（Madonna）。

美国总统川普对世界卫生组织（WHO）因应2019冠状病毒疾病疫情多所批评，以世卫处理不当及偏袒中国为由暂停金援世卫，如今又未响应募款活动。

尽管如此，世卫仍盛赞这场抗疫募款活动「强力」展现全球团结的精神。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「这是强力展现全球团结精神，鼓舞人心。」

中国去年底爆出2019冠状病毒疾病疫情以来，全球确诊人数如今突破350万，约25万人病殁，世界各国致力研发疫苗，盼能遏止疫情。

2019冠状病毒疾病大流行，全球近半人口处于封城状态，经济备受冲击，各国亟欲解除封锁措施，但有些人担心，太早解封恐导致第2波疫情大流行。

义大利爆发疫情后，很快沦为欧洲重灾区，随后进入全球为期最长的全境封锁，当局今天松绑防疫限制，另外10多个欧洲国家也采取类似举措。

各国政府认为，国内已度过疫情高峰期，封城抗疫近两个月，欧洲疫情最严重的几个国家可见单日新增死亡人数下滑。

西班牙和葡萄牙进一步放宽防疫限制后，当局强制规定民众今起搭乘大众运输工具须戴口罩。

不过各界普遍认为，疫苗才是避免更多人丧命、让全球重回正轨的唯一希望。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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