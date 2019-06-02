此内容发布于2019年6月2日 上午3:20

（法新社华盛顿1日电） 数十名活跃人士今天聚集在中国驻美国华府大使馆外，为即将届满30周年的北京六四天安门事件，举办纪念活动。

包括中国政治异议人士在内，约有50名活跃人士高举布条、手拿电子蜡烛灯到场悼念，表达他们对民主的期望。

1989年，众多学生集结在北京天安门前广场示威，遭到中国军队血腥镇压，导致这场运动以失败收场。

现任中国民主运动海外联席会议主席的民运人士魏京生表示：「我觉得世界各地的人们对（中国）共产政权愈来愈没耐心，我觉得人们开始理解到，他们再也无法容忍这个政权。」

1989年6月4日，在天安门广场向当局诉求民主改革和根除腐败的学生和工人，惨遭军队士兵和坦克车血腥镇压，许多示威群众和旁观人士遭到杀害。

中国政府仍然不愿还原事发情况，也不断掩饰具体的死亡人数。然而，根据学者、目击者和人权团体估计，丧命人数从数百人到上千人不等。

六四事件发生后这些年，中国变得愈来愈富庶，然而，中国政府和当地媒体很少提及这段镇压历史，在中国境内的公开纪念活动更是几乎不可能出现。

一位自称薛里（Shirley）的中国民主党成员说：「当我来到这里（美国）…我感到很震惊，因为关于这场运动的资讯完全遭到中国政府封锁，所以当我人在中国时，完全不知情。」

中国政府极少对这起杀戮事件表达遗憾，中国国防部长魏凤和在六四事件届满30周年前夕，还说镇压天安门示威民众，是「正确的政策」。（译者：吴升鸿/核稿：陈政一）

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