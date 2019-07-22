此内容发布于2019年7月23日 上午1:05

（法新社雷克雅维克22日电） 冰岛计划打造一块匾牌，来纪念国内第一个因气候变化而消逝的OK冰川（Okjokull）。在地处亚北极的冰岛，还有大约400处冰川饱受气候变迁威胁。

倡议这项计画的冰岛研究人员和他们在美国莱斯大学（Rice University）的同侪今天宣布，将在8月18日替OK冰川揭开纪念匾牌。

莱斯大学人类学副教授侯艾（Cymene Howe）在声明中说：「这将成为全世界第一块缅怀冰川因气候变迁而消逝的纪念碑。」

侯艾还说：「我们希望藉由标志OK冰川的消逝，吸引各界关注地球冰川死亡带来的损失。」

研究人员希望这块名为「给未来的一封信」（A letter to the future）的纪念碑，能唤起世人对冰川衰退和气候变迁影响的意识。

这块匾牌写着：「在接下来200年，这里所有冰川或许都将走上同一条路。这块纪念碑的目的在于承认我们晓得如今正在发生什么事以及需要采取何种行动。只有未来的你们知道，我们是否做到了。」

这块纪念碑上还刻有415 ppm CO2字样，意指今年5月侦测到大气中的二氧化碳浓度突破新高，达到415 ppm（百万分之415）。

冰川学家2014年调降OK冰川的等级，而OK冰川是冰岛第一个失去冰川地位的冰川。

根据国际自然保育联盟（IUCN）4月发表的研究，如果温室气体继续以目前速度排放，到2100年前，名列世界自然遗产的冰川中，有将近一半会消失。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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