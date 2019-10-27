此内容发布于2019年10月28日 上午12:20

（法新社加州希尔兹堡27日电） 强风助长美国加州野火，迫使民众撤离，并造成大规模停电，知名葡萄酒产区索诺马（Sonoma）也受威胁，让州长今天宣布全州进入紧急状态

加州消防当局表示，旧金山以北的「金凯德大火」（Kincade Fire）彻夜延烧，范围已达1万2000公顷，到今天下午仅10%获得控制。「金凯德大火」是加州今年最具毁灭性的火灾，23日爆发后，受时速145公里强力阵风影响快速延烧。

由于「前所未有」的强风明显增强了大火的危险性，加州州长纽松（Gavin Newsom）今天宣布全州进入紧急状态。

包括圣罗沙市（Santa Rosa）部分地区，以及一路到太平洋的索诺马郡大片区域，估计有18万人接获强制撤离命令。

索诺马郡警长办公室推文说：「这是警长办公室所有人的记忆中，最大规模的撤离行动，请大家彼此照顾。」

有关当局表示，这个区域到明天上午都会是在危险的红色警戒状态。

美国媒体报导，太平洋瓦斯电力公司（PG&E）今天大规模切断供电，造成280万多名加州人受影响，为加州历来最大的预防性停电计画。

一名消防官员警告，火势要是继续往西延烧，并越过主要高速公路101号，灾情恐会更严重，因为那区自1940年代以来就未发生过火灾。

他说：「那区可燃物分布极为密集，都是极为陈旧、腐朽且极为干燥。」他是指会助长火势的灌木和树木等易燃物。

加州南部、洛杉矶北方的「提克大火」（Tick Fire），同样引发撤离行动，并摧毁圣塔克拉利塔（Santa Clarita）附近许多房舍。

但大部分撤离令今天已取消，约1000名消防员致力控制火势。大火延烧面积约达1820公顷。

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