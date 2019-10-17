此内容发布于2019年10月17日 上午9:20

（法新社巴塞隆纳17日综合外电报导）西班牙加泰隆尼亚自治区主席托拉（Quim Torra）今天誓言，将推动新的独立公投，尽管2017年独立行动失败的影响所及，造成西国数十年来最严重的政治危机。

托拉在加泰隆尼亚议会说：「如果他们为了阻止自决公投而将我们判处100年徒刑，我们的回应还是很简单，那就是我们必须再次公投。」

托拉意指9名加泰隆尼亚分离运动领袖因参与2017年独立运动而被判处的刑期总数。当年曾举行中央政府禁止的独立公投，并一度宣告独立。

加泰隆尼亚分离主义领袖的判决是于14日早上宣布，引发3天日益暴力的群众抗议，在巴塞隆纳及其他地区，分离主义人士与镇暴警员爆发夜间冲突。

托拉呼吁立即终止暴力，指暴力损害分离主义诉求。他表示：「在本届议会任期中（将于2022年初结束），我将倡议行使自决权。」

此外，紧急救援部门则指出，经过昨晚冲突后，有近百人受伤，分离主义人士于今天再次阻挡加泰隆尼亚街道。

抗议人士昨天与镇暴警察在巴塞隆纳爆发一连第3晚暴力冲突，他们在为9名领导人遭判刑表达愤怒之际，焚烧车辆及垃圾桶。

紧急救援部门表示，巴塞隆纳有58人受伤，包括一名遭警车撞伤的17岁人士。另有38人在自治区其他城市抗争中受伤。警方在自治区各地逮捕33人，包括巴塞隆纳的12人。

地方官员指出，加泰隆尼亚各地今天有若干街道阻塞，因为游行队伍昨天从5个城镇出发前往巴塞隆纳。游行人士计画于明天在巴塞隆纳汇合，工会已号召自治区全面罢工。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

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