此内容发布于2019年10月21日 下午8:50

（法新社贝尔法斯特21日电） 英国北爱尔兰今天放宽同性婚姻和堕胎法的规定，这是具有里程碑意义的转变，目的是与英国本岛的法律一致。

由于北爱尔兰议员未能于今天期限前挡下英国国会议员通过的修法案，北爱尔兰今天午夜（台湾时间22日上午7时）放宽同性婚姻和堕胎禁令。

英国国会议员7月通过堕胎除罪化，且替堕胎服务建立合法途径，同时制定同性婚姻和民事伴侣关系的新法规。

倘若北爱主要政党未能于10月21日期限前组成政府、北爱议会未能修改上述通过的法规，北爱堕胎禁令将自动放宽，且同性婚姻合法化，与其余英国地区法规一致。北爱尔兰从2017年1月执政联盟解散以来，已有将近3年没有政府。

堕胎和同性婚姻在英格兰、威尔斯和苏格兰为合法。

北爱尔兰议会今天有短暂开会，但未获得反对党的支持，因此无法组成政府并通过任何修正法案。

国际特赦组织（Amnesty International）北爱尔兰活动倡议经理泰加特（Grainne Teggart）今天于期限届满几小时前说：「今天午夜将写下历史。」

「对于北爱尔兰来说，这是一个非常重要的时刻、新时代开端，我们从控制我们身体和医疗保健的压迫性法律中解放。」

北爱尔兰事务大臣史密斯（Julian Smith）在国会表示，禁止堕胎的法律将于午夜废除，往后将中止相关刑事起诉。

他说：「2020年3月31日之前，北爱尔兰将对堕胎服务的合法途径施行新法律架构。」

同时，同性伴侣关系的法规将于明年1月13日前制定。

史密斯并说：「这意味第一对同性伴侣最迟将于2020年情人节那周结为连理。」（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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