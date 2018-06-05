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此内容发布于2018年6月6日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月6日 -00:20

（法新社纽约5日电） 华尔街日报今天宣布，11日起，资深记者莫瑞（Matt Murray）将接替贝克（Gerard Baker）出任总编辑。华尔街日报将重心转移到数位化领域的动荡时期，即由贝克操盘。

自1994年起，莫瑞便于新闻集团（News Corp.）旗下的道琼公司（Dow Jones）工作。他2013年起担任华尔街日报（The Wall Street Journal）副总编辑。

新闻集团、华尔街日报及道琼公司皆属媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）的旗下事业。

即将交棒的贝克曾在英国广播公司（BBC）、金融时报（Financial Times）、泰晤士报（The Times of London）担任记者，2009年加入华尔街日报。

他将出任特约编辑，职责包括定期撰文、主持会议并在福斯财经新闻网（Fox Business Network）担任一个单元的主持人。

在贝克的领导下，华尔街日报随产业从传统纸媒转型数位化，并将数位订户量提升至近150万。

但贝克也于任内进行一系列缩编及并购，引发新闻部不满，部分更批评华尔街日报在美国总统川普的报导上不够积极。

新闻集团执行长汤姆森（Robert Thomson）表示，在新闻业受到数位化挑战的时代，贝克「始终是一位非常成功的编辑」，他也称莫瑞为「可敬的继任者」。

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