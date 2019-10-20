（法新社雅加达20日电） 印尼总统佐科威今天再度宣誓就职，展开第2任任期。但他的执政却正面临多项危机，且印尼最高治安首长日前才遭刺伤，使得在首都雅加达举行的这场就职典礼采取高度戒备。

58岁的佐科威（Joko Widodo）和76岁副总统安明（Ma'ruf Amin）的就职典礼于下午举行，多国领导人和代表出席观礼。佐科威也在宣誓就职前和数名来访领袖会面，包括新加坡总理李显龙和澳洲总理莫里森（Scott Morrison）。

为防就职典礼上再度发生攻击事件，当局在雅加达部署超过3万名维安人员。由于印尼这个全球最大穆斯林人口居多国家，仍饱受好战气氛所苦，因此雅加达今天禁止大规模集会，以免遭利用来掩护新的攻击行动。这也使得就职庆祝活动低调进行。

喜欢重金属摇滚乐的佐科威本是商人，而非出自印尼政治和军事菁英圈，投入政坛后人气很旺。他2014年首度当选总统时，美国总统是欧巴马（Barack Obama），外界形容他是印尼版的欧巴马，期待他带领这个全球第3大民主国家走出新局。

然而，佐科威近几个月面临连串挑战，包括因修法削弱肃贪委员会独立性引发全国大规模示威，并有3名学生在抗争中丧命。印尼森林大火产生严重雾霾，造成和邻国间的外交关系紧张。巴布亚省（Papua）也发生致命动乱，而且印尼经济成长正在降温。以上种种使得佐科威的领导力面临越来越大批评声浪。

雅加达「战略暨国际研究中心」（Centre for Strategic and International Studies）研究员阿里雅（Arya Fernandes）指出：「现在是佐科威政治领袖生涯中最衰弱的时刻。这是考验总统如何因应危机时刻。」

印尼近日爆发的反政府示威，是1998年民众推翻前总统苏哈托（Suharto）的独裁统治后最大规模的学生抗议活动之一。这和佐科威短短数月前才压倒性击败对手退役将军、赢得总统大选的气势大相迳庭，且这股反对势力恐怕会对佐科威第2任也是最后任期投下阴影。

如今众人目光锁定佐科威的内阁名单，最快可能今天稍后宣布。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram