此内容发布于2019年9月10日 上午12:50

（法新社华盛顿9日电） 美国政府盯上科技巨头的反垄断调查今天迈入新阶段，全美50州及辖区检察长宣布将针对Alphabet旗下谷歌公司（Google）的市场主导力量展开反托拉斯（antitrust）调查。

他们将调查这个网路巨擘是否以竞争对手或消费者为代价，滥用其在线上生态系统中的力量。

这项举措被形容是针对谷歌线上广告行为的初步调查，凸显各界对科技巨擘市场主导地位日益增强感到不满。美国多州上周也宣布将对脸书（Facebook）展开调查。

48州、哥伦比亚特区和波多黎各都参与这项调查，加州和阿拉巴马州则是少数未支持调查谷歌公司的州。

领导调查的德州检察长派克斯顿（Ken Paxton）说，这项调查凸显各界对谷歌如何从线上生态系统搜集资讯获益感到忧心。

派克斯顿在美国最高法院前召开记者会说：「我们学到的是，尽管有许多消费者认为网路是免费的…但其实不是。」

「企业透过自由市场竞争成为泰斗并没有错，但我们发现有证据显示，谷歌的商业行为可能削弱消费者的选择、扼杀创新、侵犯用户隐私并让谷歌控制线上资讯的流动和传播。」

派克斯顿说：「这是一项确认事实的调查，我们目前正聚焦（谷歌的）广告业务，而事实将引领实际情况的发展。」

一同召开记者会的犹他州检察长雷耶斯（Sean Reyes）说：「我们的问题是，谷歌是否偏离其不做恶的创始原则。」

宾夕法尼亚州的夏皮洛（Josh Shapiro）则说：「我们正在调查谷歌的商业行为是否削弱自由市场竞争，并伤害消费者。」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram